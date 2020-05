Pro League: "Verbaasd over open brief, want wij bieden vrouwenteams wél steun"

Onder meer Red Flames Kassandra Missipo en Tine Schryvers schreven hun frustraties over het gebrek aan respect voor het vrouwenvoetbal van zich af in een open brief.

Bij de Pro League snappen ze de uithaal niet zo goed. "We zijn wat verbaasd over de brief, omdat de Pro League en de clubs net wél cruciale steun aan de damesteams en de uitbouw van de Super League leveren", reageert woordvoerder Stijn Van Bever bij Belga.

Hij verwijst onder meer naar de opname van de Super League in het tv-contract van het profvoetbal. "Dat is een bijzonder grote stap voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, ook qua visibiliteit."

Volgend seizoen wordt de Super League uitgebreid van 6 naar 10 teams, met Zulte Waregem, Charleroi, Eendracht Aalst en Woluwe als nieuwkomers. Tot nu toe kregen alle profclubs met een vrouwenteam in de Super League een bonus van 50.000 euro, maar ook Aalst en Woluwe zullen van deze maatregel kunnen profiteren.

Tot slot wijst Van Bever op een aantal symbolische vernieuwingen die de Pro League heeft gerealiseerd. Zo zijn de damesteams afgelopen seizoen voor het eerst opgenomen in het Panini-album en krijgen de vrouwen ook meer visibiliteit via de online kanalen van de profliga.

"Het contact tussen de verantwoordelijken van de damesteams en het management van de Pro League is erg positief en constructief", benadrukt Van Bever.