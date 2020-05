Na 2 weken quarantaine begint ook Ronaldo opnieuw te trainen bij Juve

Ronaldo had Turijn verlaten na de 2-0-overwinning in de topper tegen Inter op 8 maart in het lege Allianz-stadion. Een dag later werd de Serie A stilgelegd.

De voorbije weken bracht de 35-jarige aanvaller door op het eiland Madeira, daar is hij geboren en daar heeft hij nog steeds een villa.

De teamgenoten van Ronaldo die in Italië bleven tijdens de lockdown, zijn sinds 5 mei al aan het trainen. Het eerste wapenfeit van Ronaldo wordt een medische check-up.

Ronaldo en en co. bereiden zich voor op een hervatting van de Serie A, mogelijk vanaf half juni. Er zijn nog 12 speeldagen. Juventus voert het klassement aan met een punt voorsprong op Lazio.