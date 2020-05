Maaseik haalt nu ook een boomlange receptie-hoekspeler in Iran

Na spelverdelerJavad Karimi heeft Greenyard Maaseik een tweede Iraanse international toegevoegd aan zijn selectie. Met Amir Hossein Esfandiar haalt het een 21-jarige boomlange (2,09 meter) receptie-hoekspeler in huis.

En de twee Iraniërs kennen elkaar. Esfandiar en Karimi speelden in het seizoen 2018-2019 samen bij Paykan Teheran. Esfandiar heeft vooral met de nationale jeugdploegen van Iran individuele prijzen gepakt. Op het WK U19 in 2017, het Aziatisch Kampioenschap U20 in 2018 en het WK U21 in 2019 werd hij uitgeroepen tot beste speler.

In België werd de EuroMillions Volley League vanwege de coronacrisis half maart definitief stopgezet, zonder een kampioen aan te duiden. Het is nog afwachten wanneer de nieuwe competitie zal kunnen starten.