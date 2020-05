Klopp: "Juiste moment om Premier League herop te starten"

In Engeland starten stilaan de groepstrainingen weer op, als voorbode voor een herstart van de competitie. Liverpool-coach Jürgen Klopp staat te popelen om er weer in te vliegen.

"Ik heb altijd gezegd dat we de zaken niet mogen overhaasten, maar ik heb het gevoel dat het de goeie kant opgaat in Engeland. We moeten nu beetje bij beetje het leven hervatten", vindt Klopp.

"Ik vind dat we het goed doen in de Premier League, het is het juiste moment om er weer aan te beginnen. Voor mijzelf is dit een enorme boost."

Klopp denkt niet dat hij weer helemaal vanaf nul moet beginnen met zijn spelers. "Mijn spelers zijn fysiek in orde. Ze moeten alleen weer wennen aan het veld, hun voetbalschoenen en de ballen."

Als de competitie weer in gang wordt gezet, zal Liverpool wel geen beroep kunnen doen op zijn legendarische aanhang in de Kop. "Dat is jammer, maar het is niet anders. Ik heb nooit begrepen waarom je naar iets zou verlangen als je het toch niet kunt hebben."