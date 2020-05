Italiaanse pers: "Dries Mertens blijft twee jaar langer bij Napoli"

Het huidige contract van de 33-jarige Dries Mertens loopt deze zomer af. De 90-voudige Rode Duivel kon dus transfervrij vertrekken en kwam daarmee op de radar van enkele Europese topclubs. Onder meer bij Inter en Chelsea stond Mertens hoog op het verlanglijstje.

Maar Mertens heeft het altijd uitstekend naar zijn zin gehad bij Napoli, waar hij sinds zijn aankomst in 2013 uitgegroeid is tot publiekslieveling. Bovendien wil de Belg maar wat graag alleen topschutter aller tijden worden van de club, een record dat hij nu nog deelt met Marek Hamsik.

Toch maakte de Italiaanse pers al een tijdje gewag van een overstap naar Inter, waar hij herenigd zou worden met zijn spitsbroeder bij de Rode Duivels Romelu Lukaku.

Zo ver lijkt het evenwel niet te komen, want verschillende bronnen meldden maandagavond dat Napoli en Mertens een akkoord hebben over een contractverlenging voor twee seizoenen. Maar zekerheid daarover zullen we pas hebben als de handtekeningen gezet zijn.