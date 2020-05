Filip Joos over Dries Mertens: "Het zou tof zijn dat hij bij Napoli blijft"

Mertens maakt sinds 2013 het mooie weer in Napels, waar hij uitgegroeid is tot publiekslieveling. Met 121 doelpunten evenaarde de 33-jarige aanvaller in februari het clubrecord van Marek Hamsik. "Hij leek op weg naar Inter, maar blijkbaar zijn ze toch altijd blijven praten", schat Joos de situatie van de Rode Duivel in in. "Het scharniermoment is nog altijd die muiterij van de spelers na de match tegen Salzburg in november, toen ze niet op afzondering wilden gaan. De bus stond nochtans klaar. Voorzitter De Laurentiis deelde toen grote boetes uit. Er dook evenwel ook een probleem op met de portretrechten van de spelers." "Wellicht zijn ze tot een soort besef gekomen en hebben Mertens en de voorzitter elkaar in een soort vergelijk gevonden, de een over de boete, de ander over het portretrecht."

"Het zou betekenen dat Gattuso het goed heeft gedaan"

Joos ziet verschillende redenen waarom Mertens toch zou blijven. "Als de cijfers kloppen - 5 miljoen euro per jaar en 2 miljoen euro omdat hij einde contract was, zeg maar nieuw tekengeld, armer wordt hij daar niet van. Hij heeft natuurlijk wel iets opgebouwd bij Napoli." "Misschien - dat hoop ik toch - speelt het ergens mee dat hij niet weg kan gaan bij Napoli zonder dat record. Het is toch leuker om Hamsik achter jou te laten." "Wonen in Milaan en wonen in Napels is ook een verschil van dag en nacht. Ik zou het een goeie zaak vinden, mocht hij blijven. Ik vind het tof dat mensen blijven." "Dit zou ook betekenen dat Gattuso, als coach de opvolger van Ancelotti, het goed heeft gedaan. Gattuso zou erop aangedrongen hebben om Mertens te houden." "Mertens was niet gek van Ancelotti. Niet als mens, want iedereen heeft Ancelotti graag. Maar hij voelde het wat afglijden na Sarri. Met Gattuso is er weer wat schwung, ook al was de competitie al verloren."

Gattuso volgde Ancelotti op in december.

"Conte wilde Mertens, maar Conte wilde ook Eriksen, en die speelt niet"

Joos haalt ook het aspect-Inter aan. "En dat is het vooruitzicht om onder Conte te trainen. De Inter-coach wilde hem absoluut, maar hij wou ook absoluut Eriksen van Tottenham. Die kwam, maar speelt niet. Moet je dan als speler naar daar?" "Bij Napoli zal Mertens meer op zijn troeven uitgespeeld worden. Bij Inter is Lukaku dé man. Lautaro Martinez zal wellicht weggaan (naar Barcelona?) en er zal wel een grote naam komen om hem te vervangen. Mertens zou niet de optie naast Lukaku in de spits zijn. Dus ook sportief is blijven interessant."