Cycling Vlaanderen: "Fietsen met groep van 20? Geen goed idee"

Je zou denken dat ze bij Cycling Vlaanderen opgelucht zijn nu de groepstrainingen weer hervat kunnen worden. Maar CEO Frank Glorieux vindt het geen goed idee dat grote groepen samen op pad gaan.

"De mensen zullen denken: wat zegt hij nu? Maar wij zijn een van de enige sporten die op de openbare weg plaatsvinden en als je met 20 man met telkens 1,5 meter tussen gaat rijden, is dat een massale groep. Dat kan niet", zegt hij in De wereld vandaag op Radio 1.

"Je moet je gezond verstand gebruiken en de groep beperken tot 5 à 10 renners. Dat is wel haalbaar. Zoek liefst ook wat kalmere wegen op. In een bos of in de velden zou je eventueel nog met 20 kunnen rijden, maar zodra je de openbare weg opzoekt, zal het niet lukken."