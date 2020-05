Club Brugge wint prestigieuze Webby Award voor kinderboek

De Webby Awards worden ook wel eens de Oscars van het internet genoemd. Club Brugge schaart zich dit jaar in een illuster rijtje laureaten, met ook nog onder meer LeBron James, Greta Thunberg, Lil Nas X en Game of Thrones.

Club dankzij zijn trofee aan het kinderboek "De beer en zijn sjaal". Afgelopen kerst deelde blauw-zwart dit hartverwarmende verhaal rond over heel Vlaanderen. Er werd tegelijkertijd ook een website gelanceerd (https://debeerenzijnsjaal.be/) en die valt nu in de prijzen.

Club en LUCY AGENCY was een van de 2 winnaars in de categorie Corporate Social Responsibility. De kersverse kampioen kan zijn prijs wel niet persoonlijk gaan ophalen, want door het coronavirus is het dit jaar een digitale awardshow.