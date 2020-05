Celtic-coach na titel: "Nu gaan we natuurlijk voor record van 10 op een rij"

Celtic steekt zo een 9e titel op een rij op zak, een evenaring van het record.

"Natuurlijk is de landstitel volledig terecht", vertelde Lennon aan de BBC. "We wonnen 26 van onze 30 wedstrijden, maakten 89 goals en wervelden het hele seizoen."

"We waren erg consistent en speelden briljant voetbal. Bij de jaarwende doken enkele vraagtekens op, maar de spelers vonden de antwoorden en sloegen ook toe in de tweede seizoenshelft."

Het record van 9 opeenvolgende landstitels in Schotland is in handen van Celtic (1965-1974 + de huidige periode) en rivaal Rangers (1989-1997). Lennon gaf aan dat zijn kern het record wil verbeteren.

"Toen ik overnam en we aan 8 raakten, spraken de mensen al over die 10. En daar gaan we nu natuurlijk volledig voor. Dat willen onze supporters ook."