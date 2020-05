Australian Football League roept spelers op bedpartners te beperken

In het Australian Football nemen 2 teams van 18 spelers het tegen elkaar op. De sport wordt op een cricketveld gespeeld met een ovalen bal en is down-under erg populair. De finale van het kampioenschap lokt doorgaans meer dan 100.000 toeschouwers. De spelers liggen dan ook goed in de markt.

Het kampioenschap werd eind maart na amper 1 speeldag stilgelegd door de coronacrisis. Op 11 juni hoopt men te kunnen hervatten, maar om het risico op besmetting onder de spelers dan zo laag mogelijk te houden, vraagt het bestuur van de AFL de sporters om het aantal bedpartners te beperken. Zo niet riskeren ze een sanctie voor hun "risicogedrag".

"Ik denk dat men de jongens vraagt om zich wat in te houden en zich aan het minimum te houden", reageerde de voorzitter van Collingwood FC, Eddie McGuire, tegenover radiozender Triple M.

Melbourne-speler Jake Lever liet in de krant optekenen dat verschillende teamgenoten niet opgezet waren met de richtlijn. "Mij raakt het niet echt. Ik heb een baby en een vrouw. Ik ben gelukkig. Maar sommige jongens die vrijgezel zijn, reageerden echt ontgoocheld."