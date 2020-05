"Vraag 100 mensen wie de belangrijkste Antwerp-speler is en 101 zeggen Mbokani"

Bij Antwerp horen we de laatste weken vooral nieuws over werknemers die de club verlaten, de ene al met meer aanzien en verdiensten dan de andere. Denk maar aan doelman Bolat, verdediger Hoedt, aanvaller Mirallas en trainer Bölöni.

"Kevin Mirallas was op de Bosuil met grote trom aangekondigd en zou een goed contract gekregen hebben, maar ik denk niet dat zijn vertrek een verlies is. Hij heeft teleurstellend gepresteerd en is ook nog eens balorig geweest", zegt Peter Vandenbempt.

"Het vertrek van Sinan Bolat is wél een enorm verlies. Hij was de voorbije drie jaar één van de steunpilaren in de revival van Antwerp. Hij lag goed in de groep en bij de fans, straalde iets uit en was de beste Bolat van in zijn periode bij Standard."

"Dan moet je een nieuwe doelman vinden: een Belg van hetzelfde niveau. Ze hebben nu een Iraanse keeper gehaald. Dat is afwachten. Misschien haalt die hetzelfde niveau, maar dat lijkt me geen evidentie."

"Het vertrek van Wesley Hoedt slaat ook een krater achterin, maar dat kun je Antwerp niet aanwrijven. Hoedt was veeleer een opportuniteit: een speler die voor een Belgische club moeilijk haalbaar is en waar Antwerp een seizoen van heeft kunnen profiteren. Hoedt gaf - naarmate het seizoen vorderde - ook steeds meer aan dat hij klaar was om weer op een hoger niveau te gaan voetballen."

"Wat Laszlo Bölöni betreft, denk ik dat we aan het einde van een cyclus waren. Ik had dat gevoel vorig jaar al en dat leefde ook in de kleedkamer. Bölöni is een aparte figuur, heeft een speciale manier van omgaan met de spelers en was zeer veeleisend."

"Ik denk dat er intern gezegd is dat een extra jaar, een 4e jaar, met Bölöni, net iets te veel was. Dus bij dat vertrek kan ik me op zich wel iets voorstellen."

"Ik denk wel dat het Belgische voetbal hem zal missen, al ben ik zeker niet altijd de grootste fan van Bölöni geweest. Soms was hij geestig en zei hij iets dat ronduit goed gevonden was, maar soms was hij ook cynisch en denigrerend. Zijn gedrag langs de lijn, het verongelijkt zijn, het beschuldigen van collega's en scheidsrechters vond ik vaak beneden alle peil."

"Maar het belangrijkste is dat hij iemand is die een resultaat kan spelen en op zijn manier iets met een ploeg kan bereiken. Niet op een Jürgen Klopp-manier met "big hugs", maar ik vind dat wat hij in zeer korte tijd met Antwerp gedaan heeft heel straf werk. Daarvoor verdient hij applaus."