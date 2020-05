VUB-wetenschapster ontwikkelt model om blessures bij jonge voetballers te voorspellen

Door middel van een nauwgezette opvolging van speelminuten en blessures werden blessurepatronen in kaart gebracht. Ook werden 3x per seizoen lichaamsmetingen uitgevoerd en werden de spelers getest op motorische en fysieke vaardigheden.

In haar doctoraatsstudie is Nikki Rommers op zoek gegaan naar de patronen waarin blessures voorkomen en welke factoren daarvan aan de oorzaak liggen.

Dit is een stap richting een efficiëntere blessurepreventie in het Belgische jeugdvoetbal en het model biedt ook perspectieven voor professionele spelers.

Op basis van de onderzoeksresultaten werd vervolgens een model ontwikkeld dat met een accuraatheid van 85% kan voorspellen of een speler een blessure zal oplopen tijdens het seizoen. Een tweede model is in staat om met 78% accuraatheid een onderscheid te maken tussen acute blessures en de mogelijk ernstige overbelastingsblessures.



“Met de bevindingen van dit doctoraatsonderzoek hebben we een

stap gezet richting een efficiëntere blessurepreventie en uiteindelijk een vermindering van de blessurelast in het Belgische jeugdvoetbal", zegt dr. Rommers.

"Nog al te vaak lopen jonge voetballers blessures op die een dikke streep trekken door hun topsportcarrière. De bevindingen en het model bieden ook perspectieven voor professionele spelers."