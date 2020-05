Virtueel voor het goede doel: fiets vanaf vandaag voor Kom Op Tegen Kanker

De 1000 km gaat namelijk virtueel. Geen 4 dagen, maar een hele week lang. Van maandag 18 tot en met zondag 24 mei kunt u de 1000 km afleggen op Keep Moving. Iedereen kan deelnemen. Dat kan alleen of 'samen solo', in een virtueel team van maximaal 8 fietsers. Het aantal kilometers dat elk teamlid aflegt, wordt op de website Keep Moving automatisch samengeteld.

Slaagt u (al dan niet met een team) erin om de 1000 km deze week volledig uit te rijden? Dan ontvangt u een unieke virtuele medaille waarmee u zorgverleners én kankerpatiënten een groot hart onder de riem kunt steken.

Samen met duizenden andere fietsers knalt u richting hét hoogtepunt op zondagavond. Dan wijdt Sporza tussen 17.30u en 18u op Eén een speciale uitzending aan deze extra editie van de 1000 km. Moedig dus gerust ook vrienden, familie, collega's ... aan om deel te nemen aan deze uitdaging.