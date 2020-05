Vandenbempt: "Gerucht gaat dat Mazzu is gesignaleerd op Sclessin"

In deze aflevering hoort u ook:

"Denk wel dat het zou kunnen dat Preud'homme stopt"

Antwerp zoekt voor volgend seizoen een opvolger voor Laszo Bölöni. In de kranten liet Marc Wilmots verstaan dat hij geen kandidaat is. In België ziet de ex-bondscoach alleen Standard zitten. Een uitspraak die misschien minder onschuldig is dan ze op het eerste zicht lijkt. Misschien moet Standard binnenkort wel op zoek naar een andere trainer.

"Op Standard zal het toch Felice Mazzu zijn als Michel Preud'homme besluit om geen trainer meer te zijn", zei Peter Vandenbempt in De Tribune. "Ik denk wel dat dat zou kunnen."

"Dat is niet concreet aan de orde, ik zeg het niet op basis van informatie die ik heb voor alle duidelijkheid. Maar mijn aanvoelen zou wel eens kunnen zijn dat hij denkt: "het is goed geweest". We weten allemaal dat Mogi Bayat ook in de bestuurszetel zit daar op Sclessin, dus dan is de link gauw gelegd."

"Overigens ging het gerucht dat Mazzu gesignaleerd was in het Luikse, maar het was ook maar een gerucht. Je kan allerlei dingen doen in Luik natuurlijk, maar op Sclessin niet al te veel."

De woorden van Peter Vandenbempt op de radio waren nauwelijks koud of Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad pakten uit met het bericht dat Michel Preud'homme aan zijn bestuur beloofd heeft om voor 1 juni te beslissen of hij doorgaat als trainer of een stap opzij zet en sportief raadgever wordt in Luik.