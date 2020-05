Toptalenten in de JPL: Jérémy Doku, de dribbelkont van Anderlecht

Doku is een van de lichtpuntjes bij Anderlecht

In het spoor van Yari Verschaeren doken nog enkele jonge talenten op. Met Verschaeren (18 jaar), Killian Sardella, Jérémy Doku en Marco Kana (allemaal 17) leverde Anderlecht dit seizoen de vier jongste spelers met minstens 1000 speelminuten.

Anderlecht draaide op zijn zachtst gezegd geen topseizoen in de Jupiler Pro League. Met 11 overwinningen telde het na 29 speeldagen 1 overwinning minder dan het na-oorlogse dieptepunt van 1972-1973. Toch waren er met de jonge garde ook lichtpuntjes in de duisternis.

Meest productieve Anderlecht-spelers afgelopen seizoen

Doku haalt de top 5 in geslaagde dribbels in JPL

Doku mag dan pas zeventien jaar zijn, de flitsende vleugelspeler heeft dit seizoen 1.246 minuten op de teller staan in de Jupiler Pro League. En waar hij in het begin van het seizoen vooral flitsen toonde, was hij op het einde ook goed voor 3 goals en 4 assists.

Daardoor schaart hij zich bij de vijf meest productieve aanvallende spelers van Anderlecht. Het is duidelijk dat Doku op het vlak van efficiëntie nog veel kan bijleren, maar op een ander vlak ik hij al een echte uitblinker in de competitie: dribbelen.

Doku zette dit seizoen liefst 55 keer een tegenstander in de wind met een dribbel. Hij zet zich met die cijfers, ondanks een relatief gering aantal speelminuten, in de top 5 in de Jupiler Pro League.