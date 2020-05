Toptalenten in de JPL: Charles De Ketelaere, de Brugse chouchou

Drie toptalenten uit de Jupiler Pro League stonden afgelopen seizoen vaak in de schijnwerpers: Charles De Ketelaere stak zijn neus aan het venster, Jérémy Doku veroverde een basisplaats en Jonathan David was een van de beste spelers in de competitie. Vandaag belichten we Charles De Ketelaere.

Assist op Vanaken in Anderlecht levert basisplaats op

Weinigen hadden al van Charles De Ketelaere gehoord vooraleer Philippe Clement een oplossing uit zijn hoge hoed moest toveren voor de thuiswedstrijd tegen PSG in de Champions League. Ruud Vormer was geschorst, Eder Balanta niet helemaal fit en plots stond De Ketelaere in de basis. De sierlijke De Ketelaere betaalt leergeld tegen PSG, maar toont flitsen van zijn talent. Dat doet hij ook in de invalbeurten die hij daarna krijgt van Clement. Eind december vervangt hij in Gent nog voor de rust een zwalpende Tau en een maand later is de trein vertrokken. In de eerste speelronde na de winterstop, in Anderlecht, geeft De Ketelaere de assist voor de winning goal van Hans Vanaken. Daarna staat hij altijd als aanvaller in de basis bij de uiteindelijke kampioen.

Bijdrage van De Ketelaere is groter dan 1 goal en 1 assist

In maart kan de toen nog 18-jarige De Ketelaere zijn eerste goal voor Club Brugge maken in de Jupiler Pro League, in zijn twaalfde competitiewedstrijd. De balans na 13 gespeelde wedstrijden: 1 goal in Genk en 1 assist in Anderlecht. Op het eerste gezicht geen spectaculaire cijfers voor de jongeling van Club Brugge, maar zijn bijdrage is veel groter. Na de winterstop was De Ketelaere voor zijn ploeg namelijk de speler met de meeste dribbels (36), de meeste schoten (15) en creëerde hij zelfs meer kansen uit open spel dan Ruud Vormer (11 tegen 10).

dribbels schoten gecreëerde kansen uit open spel De Ketelaere 36 De Ketelaere 16 De Ketelaere 11 Diatta 27 Dennis 15 Vormer 10 Dennis 21 Vanaken 14 Vanaken 9 Sobol 14 Schrijvers 14 Diatta 8

deze cijfers zijn van na de winterstop

Meeste balcontacten in vijandelijke 16 in 2020

De Ketelaere maakte drie keer de 90 minuten vol, gedurende vijf van zijn acht basisplaatsen werd hij voortijdig naar de kant gehaald. In 2020 maakte hij 668 speelminuten in de Pro League, 82 procent van het maximale aantal in de competitie (810 minuten). In die speeltijd kwam hij tot liefst 58 balcontacten in de vijandelijke 16, meer dan iedere andere speler na de winterstop in de Pro League. Wat betreft dribbels (5e) en gecreëerde kansen uit open spel (9e) staat De Ketelaere na de winterstop keurig in de top 10.

balcontacten in de vijandelijke 16 Charles De Ketelaere (Club Brugge) 58 Jonathan David (KAA Gent) 53 Junior Fashion Sakala (KV Oostende) 46 Ilombe Mboyo (KV Kortrijk) 42

Volgende stap: efficiënter worden voor doel

De Ketelaere kan veelbelovende cijfers voorleggen voor een prille 19-jarige, maar gezien zijn positie zal hij trefzekerder moeten worden. Hij was dit kalenderjaar doeltreffend met slechts één van zijn vijftien schoten in de competitie. Op basis van de kwaliteit van zijn kansen hadden we 2,2 doelpunten van hem mogen verwachten (xG = 2,2). Nog genoeg om te verbeteren dus, maar zijn eerste halve seizoen op het hoogste niveau doet in ieder geval het beste verhopen voor de toekomst. Die mindere efficiëntie zullen de supporters van Club hem overigens zeker vergeven hebben op het moment dat De Ketelaere Club naar de bekerfinale trapte met zijn goal in de terugmatch van de halve finale tegen Zulte Waregem.

bron cijfers: Opta Stats