Sporza @School #25: Was jij ook bang voor de Cooper- of de beeptest? Hier komen ze vandaan

Coopertest

Tijdens de Coopertest moet je in 12 minuten zo ver mogelijk lopen. En dan kom je te weten hoe het met je conditie gesteld is.

De man die de test heeft uitgevonden is de Amerikaanse dokter Kenneth Cooper, de man die ook de geestelijke vader is van aerobics, conditietraining op muziek. Hij begon zijn carrière in het leger waar hij de troepen fit en getraind moest krijgen.



Om de conditie te meten van de militairen ontwikkelde Cooper de 12-minutentest of de Coopertest. Op basis van metingen stelde hij de Coopertabel op. Daarop kan je aflezen of je een couchpotato, een fitte vogel of een recordloper bent.



Ben je bijvoorbeeld een jongen van 16 jaar en loop je 2,5 km in 12 minuten, dan ben je goed in vorm. Ben je een meisje van 16, dan moet je met een goede conditie 2 km kunnen lopen.