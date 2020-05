Rigoberto Uran mikt op de Tour de France en het WK

"Het is met de situatie rond corona allemaal nog onzeker, maar laten we zeggen dat het eerste deel van het seizoen het belangrijkste is", zegt Rigoberto Uran over zijn seizoensplanning. "Dan heb ik het over de Tour en het WK."

"Het is een erg drukke kalender, die de ploeg goed zal moeten analyseren. Als we de toelating krijgen om op de weg te trainen, zullen we genoeg tijd hebben om ons klaar te stomen."

"Er zitten nog 4 maanden tussen nu en de start, wat een perfecte termijn is om in vorm te geraken." Uran eindigde in 2017 tweede achter Chris Froome in de Tour, maar nadien had de 33-jarige Colombiaan heel wat blessureproblemen.