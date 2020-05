Premier League-clubs mogen weer groepstrainingen houden, maar zonder contact

Het voetbal in het Verenigd Koninkrijk ligt stil sinds 19 maart, maar de Britse overheid versoepelt stilaan de lockdownmaatregelen. De vraag is dus wanneer er opnieuw gevoetbald kan worden in de Premier League.

Er is nu een eerste stap gezet want trainen in groep kan weer vanaf morgen. "Stap één van het protocol om de trainingen te hervatten laat ploegen toe te trainen mits het respecteren van social distancing. Contacten zijn nog niet toegelaten", stelt de Premier League.

Afgelopen weekend hervatte de Bundesliga als eerste grote competitie het voetbal (achter gesloten deuren). In Engeland hoopt men in de loop van volgende maand te kunnen herbeginnen. Hetzelfde geldt voor Spanje en Italië.