Merlier treft Ewan in virtueel sprintduel, De Gendt klimt tegen Majka

In de Challenge of Stars nemen 8 sprinters en 8 klimmers het tegen elkaar op in een virtuele editie van de Giro. De renners worden telkens per 2 aan elkaar gekoppeld. Zo krijgen we 4 kwartfinales, 2 halve finales en 1 finale per categorie.

De sprinters geven elkaar partij op het Toscaanse platteland. Voor Tim Merlier een uitstekende gelegenheid om zijn snelle benen te testen tegen het kruim van de sprintwereld. Met Caleb Ewan in de eerste ronde krijgt hij meteen een vette kluif.

De klimmers krijgen de legendarische Stelvio voor de wielen geschoven, misschien wel een kolfje naar de hand van ex-Stelvio-winnaar Thomas De Gendt, de Belgische vertegenwoordiger bij de klimmers. De Gendt neemt het op tegen de meervoudige bergkoning uit de Tour Rafal Majka.

Misschien treft De Gendt in een latere ronde wel Chris Froome, de laatste toevoeging aan de startlijst. "Ik heb de voorbije maanden al heel wat ervaring opgedaan met het virtuele koersen", zegt Froome, die in lockdown zat in Monaco. "Hopelijk ben ik er klaar voor."

De virtuele koersen plaatsten tijdens deze coronacrisis een stevige demarrage. Volgens Froome worden ze een blijvertje. "Het zit in de lift. Het moment dat een virtuele rittenkoers deel zal uitmaken van de gewone wielerkalender is niet eens zo veraf meer."