Krijtlijnen van nieuwe JPL-kalender: start op 7 augustus, play-offs vanaf 30 april

16 ploegen en Play-off I met 4 ploegen. Dat is het format voor komend seizoen. In het weekend van 7 augustus rolt de bal in principe voor het eerst. In 1B staat de competitiestart gepland voor het weekend van vrijdag 21 augustus.

De reguliere competitie in 1A eindigt in het weekend van vrijdag 16 april. Vanaf het weekend van vrijdag 30 april barsten de play-offs los. De top acht wordt opgedeeld in twee poules van vier. In de "Champions Play-off" liggen de titel en drie Europese tickets voor het grijpen. De nummers 5 tot en met 8 strijden voor een laatste ticket, al dan niet na barrages met de nummer 4.

In het weekend van vrijdag 28 mei wordt de laatste speeldag afgewerkt en dus kennen we uiterlijk op zondag 30 mei de landskampioen. De finale van de Croky Cup wordt op zaterdag 24 of zondag 25 april gespeeld, het weekend voor de start van de play-offs dus.