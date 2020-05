Justine Henin staat op 9 in historische top 10 van Tennis Channel

Volgens Tennis Channel mag Serena Williams de 1e plaats claimen. De Amerikaanse is goed voor 23 grandslamtrofeeën in het enkel (1 minder dan recordhoudster Margaret Court), 14 in het dubbel en 2 in het dubbel gemengd. Op haar 38e is ze nog steeds actief.

Op de 2e plaats staat de Tsjechisch-Amerikaanse Martina Navratilova. Zij won 18 grandslamtoernooien in het enkel, 59 in totaal. De Duitse Steffi Graf prijkt op nummer 3. De partner van Andre Agassi is de enige speelster die de "gouden grandslam" (4 grandslamtitels én olympisch goud) in 1 jaar lukte. Ze stond ook 377 weken op de 1e plaats van het WTA-klassement, een record bij vrouwen en mannen.

De rest van de top 10 bestaat uit de Amerikanen Chris Evert (4) en Billie Jean King (5), de Australische Margaret Court (6), de Joegoslavisch-Amerikaanse Monica Seles (7), Venus Williams, de zus van Serena (8), Justine Henin (9) en de Russin Maria Sharapova (10).