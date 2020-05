Jeugdspelers kunnen weer hockeyen: "Afstand houden is lastigste"

"Voor de rest proberen we de basistechnieken er weer in te slijpen. Als je 2 maanden stilgelegen hebt, is de start toch moeilijk."

Bij Gantoise hadden ze de voorschriften duidelijk niet in de wind geslagen. Zoals op het strand moesten de kinderen per groepjes verzamelen aan hun symbool, waar hun trainer hen dan kwam ophalen. Op de training zelf bleek vooral de regel om afstand te houden moeilijk.

"Ik zat mij thuis te vervelen. En te zagen."

De hockeyspelertjes zelf zijn opgelucht dat ze zich weer kunnen uitleven. "Ik zat mij thuis toch te vervelen. En te zagen", geeft Lewis toe. "Ik was hier al geweest om te padellen en te tennissen, maar ik heb het hockey toch gemist."

Sommigen gebruikten de lockdown zelfs om aan hun zwakke punten te werken. "Mijn mama had een loopband gekocht, zodat ik fit kon blijven en hier beter zou kunnen presteren", zegt Flynn.

Terwijl Flynn niet zoveel problemen had om afstand te houden van zijn ploegmaats was dat bij Lewis toch nog wat moeilijk. "Die 5 meter is toch ambetant." Trainer Pascal Kina sloot dan ook af met: "Dit was een goeie start, maar denk eraan volgende keer toch beter afstand te houden."