Israel Start-Up Nation beloont betrouwbare Tom Van Asbroeck met contractverlenging

De 30-jarige Van Asbroeck koerst sinds 2018 voor het team, dat toen nog uitkwam op het procontinentale niveau. Hij is volgens de ploeg de betrouwbaarheid zelve. In 2019 was hij goed voor 27 top 10-plaatsen, 5 podiumplaatsen en een zege. Vorig jaar was hij de beste in Binche-Chimay-Binche.

"Ik heb hier twee jaar geleden getekend omdat ik een ploeg in opbouw zag, maar het mooie is dat ik ook zelf enorm gegroeid ben hier", reageerde Van Asbroeck op zijn contractverlenging.

"Deze verlenging is een grote eer en mooie beloning. Het team vroeg het me in volle coronacrisis. Ik heb er geen seconde over moeten nadenken."