Eden Hazard voelt zich goed: "Wil klaar zijn voor 1e match bij heropstart"

Eden Hazard stond enkele weken aan de kant. Begin maart ging hij onder het mes. De Rode Duivel heeft de voorbije weken gebruikt om te revalideren. "Ik voel me heel goed", vertelde hij op de clubwebsite. "Het is zo leuk om weer op het veld te staan met mijn ploegmaats."

In Spanje mogen de clubs vanaf vandaag weer in groep trainen. "We kunnen weer trainen zoals we willen. De eerste week was een beetje gek, maar nu werken we weer in groepjes en kunnen weer trainen op aanvalsvormen bijvoorbeeld."

"Ik ben echt gelukkig. Ik moet na twee maanden afwezigheid natuurlijk nog aan mijn fitheid werken en weer werken met de bal. Ik wil klaar zijn voor de 1e match als de competitie weer opstart."