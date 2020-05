De muur, de luchtmacht en de schietkraam: 18 statistieken uit de JPL

De machine: Club Brugge

Muur Mignolet

Comeback kids Moeskroen

Voor Oostende was een voorsprong dan weer al te vaak geen voorbode voor succes: geen enkel team verspeelde meer punten dan KVO (21) na eerst op voorsprong te hebben gestaan.

De scherpschutters: KV Mechelen

Maar dat betekent ook dat KV Mechelen de trofee verdient voor de meest efficiënte ploeg, want met een schotconversie van 14% doet geen enkel team beter dan de jongens van coach Wouter Vrancken.

Antwerpse luchtmacht

Volgens de Engelse voetballegende Brian Clough hoorde voetbal over de grond gespeeld te worden. "Anders had God wel gras in de lucht gelegd", grapte Clough ooit.

Toch zijn ook luchtduels niet onbelangrijk en daar blonk Antwerp afgelopen seizoen in uit. Met 645 gewonnen luchtduels doet het minstens 92 luchtduels beter dan elk ander team.

Dieumerci Mbokani was de absolute heerser in het luchtruim. Hij won 143 luchtduels, minstens 29 meer dan eender welke speler.