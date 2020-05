Craig Bellamy, beloftecoach bij Anderlecht: "Neem al 3 jaar pillen tegen depressie"

Craig Bellamy, de huidige beloftecoach van Anderlecht, kennen we als een onvervaarde aanvaller van onder meer Liverpool. Maar achter die stoere façade ging jarenlang een pijnlijke grimas schuil. Voor het eerst praat Bellamy over zijn psychische problemen.

Craig Bellamy kennen we nu vooral als beloftecoach/veldtrainer bij Anderlecht, maar daarvoor bouwde de Welshman een rijke carrière op bij onder meer Newcastle, Liverpool en Manchester City. Toch was het niet al goud wat blonk bij Bellamy. In een lang gesprek met zijn ex-ploegmaat Jamie Carragher doet de spits een boekje open over zijn mentale problemen, naar aanleiding van de Bewustwordingsweek voor de Mentale Gezondheid. "Weinig mensen weten dit, want dit deel van mijn leven heb ik altijd goed verborgen gehouden. Maar 3-4 jaar geleden hebben ze bij mij de diagnose "depressief" vastgesteld. Daar neem ik al 3 jaar medicatie voor. Maar ik wissel nog altijd belachelijke hoogtes met onvoorstelbare dieptes af."

"Wrok tegenover ouders is nog niet opgelost"

Volgens Bellamy liggen de wortels van zijn depressie in zijn puberteit, toen hij op zijn 15e in zijn eentje van Cardiff naar Norwich verhuisde. Hij maakte er kennis met eenzaamheid en heimwee. "Sommige avonden moest ik mezelf in slaap wenen."

"Ik hou mijn ouders nog altijd verantwoordelijk voor die periode. Die woede, die wrok, die ik toen had, is nog altijd niet opgelost." Die woede gebruikte Bellamy uiteindelijk als brandstof op het voetbalveld, waar hij ondanks zijn kleine gestalte bekend stond als een mannetjesputter. "Ik wist dat ik zo niet kon winnen tegen een Desailly of Kompany, dus ik moest de strijd met hen aangaan, hen van hun stuk brengen. Enkel als dat lukte, kon ik iets klaarspelen." "Ik hield er niet van, maar ik had dat nodig om het beste uit mezelf te halen. Na een match was ik eerder opgelucht dan blij. En als we wonnen, moest ik de week erna exact hetzelfde doen."

Ik kwam thuis en sprak 2-3 dagen met niemand. Ik zat alleen op mijn kamer, ging alleen naar bed. Dat was mijn manier om ermee om te gaan. Craig Bellamy

"Bang dat ik niet aan de verwachtingen kon voldoen"

Bellamy hield het tot zijn 35e vol, maar dat is een half mirakel. "De blessures hebben het er niet makkelijker op gemaakt. Tijdens een toernooi in Maleisië had ik zoveel last van tendinitis in mijn knieën dat ik 's ochtends tegen een willekeurige persoon aan de ontbijttafel zei dat ik zou stoppen. Ik kon niet meer." "Ik was ook bang dat ik niet aan de verwachting kon voldoen die Newcastle in mij had. Manchester United was toen ook geïnteresseerd, maar ik wist dat ik dat niet zou aankunnen. Het voelde echt als een marteling." Maar Bellamy deed voort en bleef zijn onzichtbare strijd tegen zijn depressie voeren. "Ik kwam thuis en sprak 2 à 3 dagen met niemand. Terwijl ik al een gezin had. Ik zat alleen op mijn kamer, ging alleen naar bed. Dat was mijn manier om ermee om te gaan."

Craig Bellamy in zijn periode bij Liverpool.

"Vinny ziet altijd het grote plaatje"