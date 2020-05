Belgian Lion Hans Vanwijn ruilt Antwerp Giants voor Dijon

Hans Vanwijn had zijn afscheid van de Antwerp Giants al een poosje geleden aangekondigd. De Speler van het Jaar was toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft hij nu gevonden in Frankrijk, waar hij zijn kribbel gezet heeft onder een contract bij Dijon.

Bij Dijon, dat voor de coronacrisis samen met Monaco en Lyon aan de leiding stond in de Franse 1e klasse, zijn ze opgetogen met de komst van Vanwijn. "Ik volg Hans al 2 jaar, sinds we met met Dijon tegen Antwerp speelden in de Champions League", zegt coach Laurent Legname.

"Hij is een speler met enorm potentieel, dat heeft hij het voorbije seizoen opnieuw getoond in de Belgische competitie en in Europa. Met zijn capaciteiten past hij perfect bij onze speelstijl en wij geven hem nu de kans om zijn talent ook bij ons te tonen."

Vanwijn: "Ik ben heel gelukkig met mijn transfer naar Dijon. Ik heb al met de coach gesproken en ik denk dat hij mijn kwaliteiten goed kan inschatten. Dijon doet het goed in Frankrijk en de Champions League, dat was voor mij ook een reden om hier te tekenen. Ik kijk al uit naar volgend seizoen."