Bayern-preses acht invoering salarisplafond nuttig: "Kloof met fans verkleinen"

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini zat over het onderwerp verschillende keren rond de tafel met de Europese Unie, maar ving er telkens bot. "Hoewel de grote clubs hem steunden, liep hij er jammer genoeg telkens een bloedneus op omdat het in strijd zou zijn met de Europese regels", aldus Rummenigge. "Het is moeilijk in te schatten of de situatie vandaag anders is, maar het is een interessante discussie waard."

Rummenigge gelooft dat het invoeren van een salarisplafond de groeiende kloof tussen spelers en supporters kan verkleinen. Door de coronacrisis kampen vele clubs met financiële problemen en dat sommige daarbij een beroep deden op de sociale zekerheid om de kosten te drukken, stuitte op heel wat onbegrip.

Er lijkt dus meer dan ooit een draagvlak om een beperking op de (top)lonen in te voeren. De Duitse voetballiga becijferde dat de 18 clubs in de Bundesliga vorig seizoen liefst 1,43 miljard euro uitgaven aan salarissen voor spelers en trainers.

Rummenigge benadrukte dat als een salarisplafond wordt ingevoerd, er grondig moet worden over nagedacht. "We willen het hier niet zoals in de Amerikaanse sport, waar er geen promotie of degradatie bestaat. Dat maakt een belangrijk deel uit van het voetbal."