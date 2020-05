"Wat de voorbije week is gebeurd, heeft Club Brugge extra op scherp gezet"

De Pro League verkoopt de beslissingen van de Algemene Vergadering van afgelopen vrijdag als het resultaat van "een voorstel dat breed gedragen werd".

"84%, dat is een ruime meerderheid, zeggen ze dan", opent Peter Vandenbempt zijn betoog in De Tribune. "Maar hoeveel van die 84% heeft vóór gestemd omdat ze het een goed voorstel vonden? Nog niet de helft."

Vandenbempt geeft het voorbeeld van Club Brugge. "Ze hebben het goedgekeurd, maar met hun arm op hun rug gewrongen. Het alternatief was immers dat de competitie geschrapt zou worden en dat wilden ze niet (want dan waren ze geen kampioen)."

"Enkele mensen hebben het allemaal naar hun hand kunnen zetten. Misschien was dat een reactie op de demarche van Club Brugge, die ze niet konden appreciëren (Club kwam zelf met een voorstel op de proppen met 18 clubs, zonder play-offs)."

"Plots werd er weer een front gevormd, want zo gaat dat in het voetbal: de ene dag bijten ze elkaar de strot af en de volgende dag zijn ze weer partners in crime met het oog op een lucratieve combine."