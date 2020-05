Vanaken en Vormer: "Titel voor Club is verdiend, we staken erbovenuit"

"Natuurlijk zullen er zijn die het hier moeilijk mee hebben, maar wij hebben hier ook geen vat op gehad. Het is in ieder geval de meest speciale titel uit mijn carrière, maar daarom niet minder mooi."

"Je verwacht niet dat mensen er nog moeilijk over zouden doen, omdat het toch vrij duidelijk was dat wij erbovenuit staken", zegt Hans Vanaken. "Wij wilden zelf ook liever niet dat het stopte. We hadden het liever op een faire manier afgemaakt op het veld."

"Schrik dat het nog zou mislopen, heb ik niet gehad. Of toch maar een beetje", geeft Ruud Vormer toe. "Het is gewoon dik verdiend en dit staat weer mooi op ons cv."

Vormer: "Hoop toch nog op bekerfinale tegen Antwerp"

Club Brugge lag ook nog op koers voor de dubbel, maar mogelijk wordt die bekerfinale tegen Antwerp niet meer gespeeld. "Ik snap dat Antwerp wel nog wil spelen om een beter Europees ticket af te dwingen", zegt Vanaken.

"Maar het zal niet de fijnste match zijn als het achter gesloten deuren is, dat hebben we gisteren in Duitsland al gezien." "Ik hoop toch nog op een bekerfinale", zegt Vormer. "Tegen Antwerp is het altijd leuk. Zelfs zonder publiek kan het een leuke match worden."

En volgend seizoen doen? "Het wordt moeilijk om nog beter te doen, want we hebben maar 1 keer verloren. Ik hoop wel dat we weer naar dat niveau toegroeien. Op bepaalde vlakken kan het nog beter."

Dat beaamt Vanaken. "Het kan nog altijd beter. We hebben iets waar we op kunnen voortbouwen. We hadden al een record aantal punten in de reguliere competitie, zelfs met een match minder. Misschien kunnen we volgend seizoen nog wat meer punten halen."