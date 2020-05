Topvoetbalsters schrijven vlammende brief: "Gebrek aan steun van mannenvoetbalclubs"

Onder het motto #equalapproach en #equalpay schreven (onder meer) Kassandra Missipo, Tine Schryvers, Zenia Mertens en Mariam Toloba een open brief, die voornamelijk gericht is aan de mannelijke takken van de Belgische voetbalclubs.

"We willen het hebben over het gebrek aan steun van de mannenvoetbalclubs voor hun eigen vrouwenvoetbalclubs. Er is nauwelijks of geen solidariteit tussen mannelijke bestuursleden en spelers en hun vrouwelijke collega's", staat in de brief.

"Vrouwenteams worden nog vaak als een last en een grote kost gezien in plaats van een meerwaarde en verrijking."

Hierna sommen ze enkele voorbeelden op van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het voetbal.

Is het normaal dat jeugdteams voorrang krijgen op het eerste elftal van de vrouwen bij het gebruik van de terreinen?

Is het normaal dat wij x keer minder betaald worden voor dezelfde prestaties?

Is het normaal dat lonen geschrapt worden wegens zogezegde financiële tekorten?

Is het normaal dat speelsters uit een eerste elftal moeten bijklussen om rond te komen?

De speelsters komen ook met enkele strijdpunten. "Het is tijd voor structurele oplossingen om de gendergelijkheid weg te werken. Het is ook tijd dat mannelijke clubs niet enkel inzetten op goeie doelen om hun reputatie en blazoen op te poetsen, maar ook binnen de eigen gelederen ervoor te zorgen dat sociale verplichtingen en gendergelijkheid worden gerespecteerd."