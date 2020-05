Schoenen Michael Jordan gaan voor half miljoen euro onder de hamer

De schoenen waar voormalig topbasketballer Michael Jordan in 1985 in de NBA op speelde, hebben op een veiling liefst 560.000 dollar of zo'n 500.000 euro opgebracht. Veilinghuis Sotheby's had vooraf gerekend op een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar.

Michael Jordan begon zijn basketbalcarrière midden jaren 80 bij de Chicago Bulls. Meer dan 30 jaar later zijn de de Nike Air Jordans 1, waarmee hij in 1985 op het parket stond, voor een recordbedrag verkocht. Veilignhuis Sotheby's schatte het gesigneerde paar zo'n 100 à 150.000 dollar waard. Ze gingen onder de hamer voor 560.000 dollar of ruim 500.000 euro. De populariteit van de Netflix-documentaire The Last Dance zal daar niet vreemd aan zijn. Ook op onze redactie hebben we het vrijwel dagelijks over de serie die het laatste succesjaar van Jordan bij de Bulls in beeld brengt. Samen met Scottie Pippen won hij voor de 6e keer de NBA-titel. De nu geveilde schoenen in de kleuren van de Bulls (rood, wit en zwart) waren speciaal voor Jordan gemaakt. Er kon een week op worden geboden.

De schoenen in detail:

© Sotheby's Weetje: Michael Jordan speelde met verschillende maten. Zijn rechter- was een halve maat groter dan zijn linkervoet: maatje 47,5 en maatje 48.

Een piepjonge Michael Jordan in actie met de schoenen in de play-offs tegen de Bucks.