Red Flame Justien Odeurs werkt als contact tracer: "Doen ons uiterste best"

Contact tracing is een belangrijke maatregel in de exitstrategie van ons land. Een van die contactspeurders is niemand minder dan Justien Odeurs, doelvrouw van Anderlecht en de Red Flames. In De zevende dag vertelt Odeurs hoe dat in zijn werk gaat.

"Het loopt momenteel goed. Na een opleiding van 1,5 dag zijn we in het werk gerold. Dat was aanpassen, want ik had het nog nooit gedaan. Voor mij is het iets nieuws, maar we worden goed begeleid en de aanpak is heel professioneel", zegt ze.

"Als we iemand opbellen, rekenen we natuurlijk op de eerlijkheid van de mensen. We kunnen alleen maar ons uiterste best doen. We proberen een vertrouwensband te kweken en vertellen ook echt wat er aan de hand is, geen verhaaltjes. De aanpak verschilt van persoon tot persoon."

En ook al mag Odeurs vanaf maandag opnieuw gaan trainen, haar werk in het callcenter blijft ze voorlopig doen. "Ze weten hier wel dat ik profvoetballer ben. Ik ga proberen om het te blijven combineren met het voetbal."

"Ik ben ook wel heel blij dat ik morgen opnieuw tegen een bal kan trappen en een bal pakken. Ik heb een trainingsprogramma gevolgd, maar zonder bal en kameraden is het toch anders."