Celta Vigo-speler krijgt monsterboete voor overtreden van coronaregels

Pione Sisto keerde in maart zonder toestemming van Celta Vigo terug naar Denemarken en overtrad ook de lockdownregels in Spanje. De 25-jarige Deen legde de 3.000 km tussen Vigo en zijn huis in Denemarken met de auto af.

Op dat moment waren in Spanje strikte regels tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus van kracht en die heeft de 21-voudige international overtreden. Op 6 mei keerde Sisto terug naar Galicië. Daar hervatte Celta vorige week de training, maar Sisto weigerde als enige om aan te sluiten.

"Hij heeft een probleem en werkt niet samen met de club om het op te lossen", zegt Celta-voorzitter Carlos Mourino.

Vanaf maandag mogen de clubs uit La Liga opnieuw in kleine groepjes trainen. Net als de andere spelers werd Sisto getest op het virus, maar de resultaten zijn nog niet bekend. De Deen speelde dit seizoen 21 wedstrijden voor zijn club en maakte daarin 4 goals.