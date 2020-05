Boyata: "Gaf geen kus, maar aanwijzingen voor standaardsituatie"

Bij de hervatting van de Bundesliga is een van de aanbevelingen dat er niet geknuffeld mag worden bij het vieren. Maar daar leken ze zich zaterdag bij Hertha maar weinig van aan te trekken. Er verscheen zelfs een foto van Rode Duivel Dedryck Boyata die ploegmaat Marko Grujic leek te zoenen.

Het beeld leverde Hertha en Boyata al flink wat kritiek op, maar op Instagram verdedigt de Belg zich. "Het was geen kus en zelfs geen viering", verduidelijkt Boyata.

"Ik wilde Marko alleen maar aanwijzigingen geven voor een standaardsituatie, maar ik verontschuldig me wel dat ik mijn handen op zijn gezicht gelegd heb. We moeten momenteel absoluut voorzichtig zijn in deze situatie en onze manier van juichen aanpassen", aldus Boyata, die ook nog een video postte van de bewuste fase.