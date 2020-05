Volley Vlaanderen communiceert regels om buiten te volleyballen

Volley Vlaanderen heeft met een mededeling zijn leden geadviseerd om de draad voorzichtig weer op te pikken, weliswaar met het grootste respect voor de veiligheidsregels.

De federatie raadt clubs die geen buitenaccomodatie hebben aan om contact op te nemen met hun gemeente/stad of de eigenaar van sportvelden in de openlucht.

"Denk als club creatief na over de mogelijke locaties om een activiteit op te starten. Een volleybalterrein is natuurlijk ideaal, maar er zijn nog andere mogelijkheden om te trainen zonder terrein of bal", zegt Volley Vlaanderen.

Spelers en coach moeten zich thuis klaarmaken voor de training en naderhand ook weer thuis omkleden. Fysiek contact met ploegmaats is verboden. Voor en na de training moeten spelers hun handen en onderarmen wassen en desinfecteren.

"We willen aanraden om maximaal 8 personen en 1 trainer op het terrein toe te laten", klinkt het. "De coach overloopt bij het begin van de training de richtlijnen over afstand en hygiëne en spreekt duidelijke regels af. Zo is het blokken van een aanval verboden. Palen en het net aanraken is ook verboden."