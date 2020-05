VIDEO: Alweer een massale crash, alweer een 2e plaats voor Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne heeft weer een mooie prestatie neergezet in het virtuele raceseizoen van het Formule E-kampioenschap. Met zijn elektrische Mercedes eindigde hij als 2e in Hongkong, ondanks een massale crash in de eerste bocht. Jérôme D'Ambrosio haalde de finish niet met zijn Indische raceauto van Mahindra.