Peter Vandenbempt: "Lijkt me onvermijdelijk dat voetbal moet downsizen"

In Extra Time werd vrijdagavond ook gesproken over de lege stadions in het voetbal en de gevolgen voor de clubs. "Wie nu al het water aan de lippen heeft, zal niet veel nodig hebben om kopje onder te gaan", denkt Peter Vandenbempt.

Lege stadions zullen wellicht nog wel een hele tijd realiteit zijn in het voetbal. "Bij zo'n lege stadions moet ik altijd denken aan die oefenwedstrijden op winterstage. Dat heeft een zekere tristesse en je ziet het ook aan de spelers", vindt Filip Joos. "Zonder publiek zal het aan de voetballers zijn om in zichzelf iets aan te boren wat toch voor vuur en passie zorgt. Passie krijg je niet alleen van de spelers, maar ook van het publiek. Misschien krijgen we nu wel andere topspelers en zien we wel een aantal vedetten mistroostig zijn. Zal Michel Preud'homme zonder publiek nog zo tekeergaan? Valt dat dan niet op een koude steen?" Peter Vandenbempt: "Ook als commentator surf je op het enthousiasme van het stadion. Op een of andere manier moeten we toch een perspectief hebben." Filip Joos, die al enkele wedstrijden zonder publiek becommentarieerde, beaamt: "Het is geen simpele oefening. Het is verschrikkelijk. Anders. Maar we zullen ermee moeten leven."

"Reset in het voetbal is onvermijdelijk"

Wat betekenen al die wedstrijden zonder publiek voor de clubs? "Ik denk dat het onvermijdelijk is dat er een reset komt", zegt Peter Vandenbempt. "Er zijn clubleiders die zeggen dat het een catastrofe is als ze nog maanden zonder supporters moeten spelen, want het maakt zo'n 25 à 30 procent van de inkomsten uit." "Het lijkt me onontkoombaar dat het voetbal op een of andere manier moet downsizen, ook internationaal. Bovendien komt er in België na de coronarekening nog een factuur aan, want de afschaffing van de financiële voordelen staat hoog op de politieke agenda. Ook dat zal veel geld kosten." "De komende transferperiode zal het zaak worden om het geld als een goede huisvader te beheren. Bij wie het water nu al aan de lippen staat, heeft niet veel nodig om helemaal kopje onder te gaan."

We zijn niet 100 procent zeker dat we de tv-gelden niet zullen moeten terugbetalen. Peter Croonen

Een pak minder inkomsten dus en dan bestaat de kans ook nog steeds dat de Belgische clubs een deel van de tv-gelden zullen moeten terugbetalen. "Wij zijn inderdaad niet 100 procent zeker dat we dat niet zullen moeten terugbetalen", beaamt Pro League-voorzitter Peter Croonen. "Ik denk wel dat we een sterk dossier hebben, maar zekerheid is er niet. Maar je mag niet vergeten: het is door het coronavirus dat we gestopt zijn met voetballen. Om welke reden dan ook kon het gewoon niet om toch krampachtig te proberen om voort te voetballen." "Alle andere redeneringen zijn er pas achteraf bijgekomen. Dat we op dat moment proberen om juridisch zo sterk mogelijk uit het verhaal te komen, is de logica zelve."

Vandenbempt: "Voetbal moet downsizen"