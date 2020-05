OH Leuven: "Bij voorstel met 18 clubs moesten wij ons tv-geld afstaan"

CEO Peter Willems begint de persconferentie met een positieve noot. "We hebben alles nog in handen, hier zit geen geslagen club. We zijn ook trots dat we niet zijn afgezakt naar het niveau van andere clubs. We hebben het debat sereen proberen te voeren en probeerden constructief mee te werken."

"Dat we die promotiematch nog moeten spelen, is het einde van de wereld niet. Maar waar we wel moeite mee hebben, is hoe het allemaal verlopen is. De werkgroep heeft 4 à 5 weken "gewerkt" - en ik gebruik hierbij aanhalingstekens, want ze hebben vooral ruzie gemaakt - om tot niets te komen.

"We zijn zelf ook geen enkele keer gehoord en moesten alle info uit de pers vernemen, want die was meestal beter ingelicht dan wijzelf. We stonden voor een voldongen feit."

Een dag voor de Algemene Vergadering leek het er nog op dat het toch 1A met 18 clubs, en dus mét OH Leuven zou worden. "We stonden op een paar uur van 1A en dus zijn we ontgoocheld."

"Dat voorstel met 18 clubs was niet slecht, maar er waren ook wat mindere punten. Zo moesten zowel wij als Beerschot ons tv-geld voor 1A van de komende 3 jaar afgeven. Ze zeiden: "We moeten hen zo fel mogelijk verzwakken, zodat ze zo snel mogelijk zakken." Dan denk je: waar zijn we mee bezig?"

"Het straffe is dat de ploeg die het jaar erna zou promoveren wél zou delen in die 1A-pot en wij nog altijd niet. Solidariteit is het meest overroepen woord in het voetbal. Het is ieder voor zich."