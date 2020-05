Marc Wilmots heeft geen zin in Antwerp: "In België enkel bij Standard"

Marc Wilmots zit zonder werk sinds zijn ontslag als bondscoach van Iran. Gezien de Standard-connectie bij Antwerp is het dan ook logisch dat zijn naam valt als opvolger van Laszlo Bölöni. Maar Wilmots houdt de boot af.

"Standard is in België de club van mijn hart", zegt Wilmots in een telefonisch interview met de RTBF. "Daar hebben ze mij altijd gesteund, zelfs toen ik mij in 1994 terugtrok uit de nationale ploeg. We kwamen altijd goed overeen, het is een interessante club."

"Maar vandaag is er met Michel Preud'homme al iemand op post bij Standard. Je kunt daarom nooit zomaar zeggen dat je zin hebt ergens heen te gaan, het hangt ook van de omstandigheden af. Ook van contracten die gerespecteerd dienen te worden. Het plaatje moet passen, voor de trainer en club."

Wilmots kijkt wel uit naar een andere uitdaging. "Mijn makelaars zijn op zoek naar een werkgever. Ik heb al enkele aanbiedingen ontvangen, maar voorlopig wachten we."