Leipzig installeert in zijn stadion een vliegtuigtrap voor de reservespelers

Gisteren pikte de Bundesliga de draad weer op na 10 competitieloze voetbalweken. Leipzig, het nummer 3 in het klassement, kreeg Freiburg op visite.

De match vond, net als alle andere duels, plaats achter gesloten deuren. De veiligheidsmaatregelen moeten strikt in acht genomen worden.

Aangezien ook op de reservebank iedereen onderling minimaal 1,5 meter afstand moest houden, werden heel wat wisselspelers en stafleden naar de achterliggende tribune verwezen.

Die tribune bevindt zich in het stadion van Leipzig 3 meter hoger. Snel even van boven naar beneden stappen is voor de reservespelers dus geen sinecure.

De club riep daarom de hulp in van vliegveld Leipzig-Halle, om een verbindig te hebben tussen de tribune en het veld.

"Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen. Wij helpen graag", zei een woordvoerder van het vliegveld.

Met een trailer werd een vliegtuigtrap afgeleverd bij de Red Bull Arena. De trap staat naast de dug-out, waarin behalve hoofdtrainer Julian Nagelsmann alleen zijn assistenten, de clubarts en wat fysiotherapeuten plaatsnamen.