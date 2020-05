Leandro Trossard over heropstart Engeland: "Toch ook een beetje bang"

In Engeland spelen ze met het idee om in navolging van Duitsland midden juni weer te beginnen met competitie. "We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, want het verandert week na week."

"Natuurlijk heb ik zin om zo snel mogelijk te voetballen, maar ik ben toch ook bang omdat je niet weet hoe het zal lopen."

"Ze willen je 2 keer per week testen, maar als je een dag na een test besmet geraakt kun je daarna zelf 5-6 spelers besmetten. Wat zal er dan gebeuren?"

"Het is raar om nu te voetballen, maar mocht het toch doorgaan, dan denk ik daar niet aan en gaan we vol voor de punten en om ons te tonen."

"Ik hoop ook dat we nog wat tijd krijgen om te trainen. Nu is het enkel individueel, maar je hebt toch ook nog wat training met de bal nodig. Het wordt vooral gevaarlijk voor blessures, omdat we zo lang stilgelegen hebben."