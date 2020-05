IOC-voorzitter Thomas Bach: "We zullen zorgen voor veilige Spelen"

De Olympische Spelen zouden normaal komende zomer plaatsvinden in Tokio, maar door de coronacris is het grootste sportevenement ter wereld verplaatst naar 2021.

"We zitten nu een jaar en twee maanden voor de start van de Spelen. Het is te vroeg om te speculeren over wat dan allemaal nodig is om ervoor te garanderen dat de Spelen veilig zijn voor iedereen", zei IOC-voorzitter Thomas Bach bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"We zullen de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan meedoen aan de Spelen. Niemand kan een betrouwbaar antwoord geven op de vraag hoe de wereld er over een jaar en twee maanden uit ziet. We moeten flexibel, maar ook geduldig zijn. Daarom werken we ook nauw samen met de WHO."