Ex-trainer van Cercle Brugge wordt coach in Frans-Vlaanderen

Fabien Mercadal maakte geen fantastische indruk bij Cercle Brugge. Pas toen hij vervangen werd door Bernd Storck kwam de vereniging op toerental en werd de degradatie nog vermeden.

Toch is de reputatie van Mercadal in eigen land niet aangetast. Bij Duinkerke keert hij terug naar de vertrouwde stal, waar hij tussen 2012 en 2016 al coach was.

Mercadal mag met Duinkerke aantreden in de 2e klasse, nadat de Franse bond de club uit Frans-Vlaanderen had aangewezen als een van de promovendi.