Dortmund gaat onzichtbare supporters groeten, Boyata wordt iets te intiem

Toch gingen de spelers na de wedstrijd de tribunes opzoeken. Goalgetter Erling Haaland en zijn ploegmaats trokken naar de Gele Muur, het gigantische sfeervak in het Signal Iduna Park, om er te applaudisseren voor de onzichtbare fans.

Het stadion van Dortmund zit normaal gezien eivol met meer dan 80.000 toeschouwers, maar vanmiddag was er geen kat voor de derby tegen Schalke 04. Uit voorzorg voor het coronavirus zijn fans voorlopig niet toegelaten.

Vieren met elleboogjes

De voetballers in Duitsland hebben ook het advies gekregen om een doelpunt niet te intiem te vieren. Een voetje of een elleboogje kan nog net. En dat deden ze vanmiddag voorbeeldig.

Boyata vergeet de richtlijnen even

Alleen bij Hertha Berlijn waren ze de richtlijnen even vergeten. Ibisevic sprong er in de nek van zijn spitsbroeder Matheus om de zege in Hoffenheim te vieren. En Rode Duivel Dedryck Boyata grijpt zijn ploegmaat Marko Grujic eens goed vast.