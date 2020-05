Axel Witsel: "Zou graag als trainer beginnen bij Standard"

"Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik zou graag trainer worden", zegt Witsel, die straks de herneming van de Bundesliga mist door een blessure.

"Dat is ook de reden waarom ik enkele maanden geleden - samen met enkele collega-Rode Duivels - aan de trainerscursus ben begonnen."

"Als ik ooit trainer zou worden, zou ik natuurlijk graag coach van Standard worden. Ik zou er willen beginnen. Het zou logisch zijn. Ik begon als speler op Sclessin. Het zou ook leuk zijn er als coach te beginnen."

De vraag rijst of Witsel ook als speler nog zal willen terugkeren naar Luik.

"Daar zet ik mijn joker op in", zegt hij. "Ik heb nog een contract voor twee seizoenen bij Dortmund en voel me er goed. We willen de titel pakken. Dat is ons doel. We zien wel wat de toekomst brengt."

Witsel had trouwens een goed oog in het beroep dat Standard indiende tegen de aanvankelijke weigering van een licentie voor 2020-2021.

Witsel pompte zelf - via het vastgoedproject van voorzitter Bruno Venanzi - geld in de club. "Standard heeft zijn plaats op hoogste niveau. Ik geloofde nooit dat ze zouden degraderen naar de amateurklasse", zegt Witsel.