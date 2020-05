Aftellen tot 15.30u: dan rolt het balletje weer in de Bundesliga!

De Bundesliga is de eerste competitie van de Grote Vijf (Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Engeland) waarin weer gevoetbald wordt.

In de Franse Ligue 1 is het seizoen eind april definitief stopgezet, in de Premier League, Serie A en La Liga hopen ze zo snel mogelijk weer te voetballen om een economische catastrofe te vermijden.

De Bundesliga is intussen aan de 26e speeldag aanbeland. Met nog 9 speeldagen staat Dortmund op de 2e plaats, op 4 eenheden van leider Bayern, maar ook met een voorsprong van amper 1 punt op nummer 3 RB Leipzig.

Met Mönchengladbach op 2 punten van Dortmund op de 4e plaats en Bayer Leverkusen daaronder met 1 punt minder, liggen de teams voor de top 5 min of meer vast.

Daarna gaapt een kloof van 10 punten met nummer 6 Schalke, de tegenstander van Dortmund deze namiddag. Dortmund moet dus zowel nog naar boven als beneden kijken.

In de derby van het Ruhrgebied moeten we straks alvast niet uitkijken naar Axel Witsel. De Rode Duivel is out met een spierblessure, mogelijk een gevolg van de korte voorbereiding die de clubs achter de rug hebben.



Wel wordt het een interessant duel tussen Thorgan Hazard bij de Borussen en Benito Raman bij de bezoekers uit Gelsenkirchen.