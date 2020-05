"Je geeft toch geen 3 punten cadeau?" Maar dat deed Waasland-Beveren wel...

We spoelen even terug naar 4 augustus: op de tweede speeldag smeert Antwerp Waasland-Beveren een 4-1-nederlaag aan. Maar wat blijkt achteraf: Antwerp-invaller Robbe Quirynen stond niet op het wedstrijdblad, een forfaitnederlaag voor de thuisploeg leek in de maak.

"Je moet natuurlijk een klacht indienen", vond Youri Mulder destijds in Extra Time. "Het moet volgens de regels gaan. Een wedstrijdformulier is er niet voor niks. Je gaat toch niet zomaar 3 punten cadeau geven?"

"Fairplay?" , fronste ook Arnar Vidarsson de wenkbrauwen. "Waasland-Beveren heeft die 3 punten wel nodig. Ik zou die 3 punten toch maar pakken als ik Waasland-Beveren was."

Maar dat gebeurde dus niet, want Waasland-Beveren toonde zich van zijn sportiefste kant en besloot geen klacht in te dienen, ook de bond liet het erbij. "We laten het sportieve belang primeren", luidde het bij de Wase club.

Maar de Extra Time-analisten bleken het maanden later dus wel bij het rechte eind te hebben: Waasland-Beveren had die 3 punten effectief best kunnen gebruiken. Als een klacht aanvaard was, telde het nu 1 punt meer dan KV Oostende en was de kustploeg veroordeeld tot de degradatie.