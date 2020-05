"Basketbal achter gesloten deuren is financieel niet houdbaar"

Het seizoen 2020-2021, mogelijk een overgangsjaar richting BeNeLeague, zal van start gaan op 3 oktober. "Maar als blijkt dat een later begin zich opdringt, kan er tot 7 november geschoven worden met behoud van dezelfde modaliteiten", klinkt het.

Het reguliere seizoen zal opnieuw in twee fases verlopen. In fase 1 wordt gewerkt met twee poules van 5 teams die elkaar 2x treffen. Poule A zijn de nummers 1, 3, 5, 7 en 9 van het voorbije seizoen: Oostende, Antwerp Giants, Charleroi, Mechelen en Brussels. In poule B zitten Bergen, Limburg United, Leuven, Aalstar en Luik.

Als de 1e fase afgerond is, worden beide poules samengevoegd en spelen alle teams nog 2x tegen elkaar. Na afloop van de reguliere competitie speelt de top 8 play-offs om de titel.

Over de Beker van België moet nog beslist worden. "Momenteel wordt in samenspraak met Basketball Belgium bekeken of er kan geëvolueerd worden naar een pouleformat met een mix van clubs uit de EuroMillions Basketall League en Top Division Men (2e en 3e klasse, red)", klinkt het.

Op Europees vlak zal Oostende deelnemen aan de Champions League. Bergen moet nog doorheen de kwalificaties, terwijl voor de Antwerp Giants 1 van de 4 beschikbare wildcards werd aangevraagd.